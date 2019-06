Andorra Telecom assegura els llocs de feina davant l’automatització

Diversos directius de diferents empreses d’Andorra van acudir ahir a la Jornada innovació Andorra Telecom, celebrada a l’Atiram Hotel d’Andorra la Vella. S’hi van presentar tot un seguit de xerrades amb l’objectiu de donar a conèixer els avenços que la parapública està desenvolupat en l’àmbit de l’automatització. Josep Maria Barris, responsable d’Operacions i Infraestructura d’Andorra Telecom, davant la por de la societat cap al fet que l’automatització pot representar pèrdues de llocs de feina, va destacar que «els robots automatitzats estan pensats per fer les feines més rutinàries», i va assegurar que «no es prescindirà en cap moment de cap lloc de treball».

Un aliat de la societat

Barris va anunciar que «Andorra Telecom ha fet un pas molt important cap a l’automatització, amb l’objectiu d’accelerar tasques i eliminar errors». Aquest conjunt de conferències s’ha dut a terme gràcies a la gran acollida que aquesta temàtica va tenir a la ciutat de Madrid. Per Barris, «l’automatització és un aliat de la societat». Des del punt de vista pràctic i quotidià, es va posar com a exemple el fet que una persona diàriament es connecta als seus bancs, es descarrega els extractes i els copia en un full de càlculs per portar el control de les seves despeses. «Tot això, avui dia es fa de forma automàtica, i aquí tenim un bon exemple del que és l’automatització», va dir Barris.

Major eficiència

Beatriz Martínez, arquitecte de Solucions-Cloud&Infraestructura de l’empresa Red Hat, va ser l’encarregada de dur a terme la conferència Automatitzant la xarxa amb Ansible. Red Hat és una multinacional nord-americana de programari de codi obert destinat principalment a empreses. A banda, des del 2015, data en la qual Red Hat va anunciar l’adquisició de l’empresa d’automatització TI Ansible, col·labora conjuntament amb Andorra Telecom en la recerca de solucions automatitzades. Martínez va assegurar que aquest concepte aconsegueix «una major eficiència que d’altra banda fa que els empleats deixin de banda les tasques més repetitives».



Barris també va avançar que «el món de l’automatització no s’acabarà mai, ja que sempre hi ha coses per fer i per millorar». El responsable d’Operacions i Infraestructura d’Andorra Telecom va concloure dient que «els robots no s’equivoquen mai, ja que fan allò pel qual els han programat. Si s’equivoquen, és perquè darrere hi ha una feina humana mal feta», va informar l’ANA.