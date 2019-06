Andorra la Vella i Sant Julià tenen risc alt de patir incendis

Les altes temperatures dels últims dies, en els quals s’ha arribat fins als 29 graus en algunes zones, i la falta de pluges han activat la situació d’alerta per risc d’incendis forestals. Protecció Civil va anunciar ahir que les zones boscoses d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria estan sota alerta «alta» i «molt alta» de patir focs. D’aquesta manera, el departament va anunciar que queda prohibit el llançament de petards i la realització de barbacoes, en les zones amb alertes taronja –risc molt alt–, les quals ahir van anar canviar de posició. Al migdia es va situar a la zona d’Aixovall i a la tarda, al Rec del Solà de la capital.



No només Protecció Civil va fer una crida a extremar les precaucions i de consultar l’evolució de la situació a través del web incendis.ad. L’Associació Fallaires d’Andorra la Vella va iniciar ahir una campanya de conscienciació entre la població per tal d’evitar que es faci un mal ús dels petards i es llancin en els espais de la festa de les falles i mentre duri la cremada de la capital. La campanya compta amb el suport del comú i porta com a lema Gaudeix de les falles sense petards, reserva’ls per més tard. L’objectiu és que es respecti la cremada de falles i es garanteixi la seguretat tant dels fallaires, grans i petits, com del nombrós públic assistent a la festa.



Els Bombers ja fa dies que, com cada època de revetlles de Sant Joan, recorda les recomanacions bàsiques per a la correcta manipulació de petards i coets i no haver de lamentar danys: no s’han de manipular els petards ni ficar-los dins de totxanes ni ampolles. A més, aconsellen que es comprin els coets als establiments autoritzats i que no se subjectin amb la mà ni es llencin contra ningú.