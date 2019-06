La Pujada d’Arinsal compta amb 65 inscrits

Entre els participants andorrans hi destaquen els pilots Gerard de la Casa, Edgar Montellà i Raül Ferré. A més, la competició compta amb un apartat de vehicles Legend, que aportaran part de l’espectacle. El guanyador absolut s’adjudicarà el Trofeu Joan Vinyes Casanovas, en memòria del gran pilot andorrà.

La prova arriba amb un context esportiu interessant: la competició francesa de muntanya té una classificació provisional molt ajustada, ja que només s’ha disputat una cursa puntuable. Pel que fa al Trophée des Pyrénées, hi ha un triple empat en la primera posició.

Aquest cap de setmana es disputarà la Pujada d’Arinsal a la CS-520 de l’estació d’esquí de Vallnord, i les expectatives són molt altes, ja que hi participaran 65 pilots, 45 d’ells són corredors del Campionat de França de Muntanya 2a Divisió i els 23 restants estan inscrits en la categoria VHC i a l’Andorra Legend Festival.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació