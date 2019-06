L’Andorra tira endavant el projecte de la base sense la FAF

L’FC Andorra de Gerard Piqué ja està confeccionant els seus equips de la base després que aquest dilluns optés per donar llum verda definitiva al projecte i ara, ja es pot dir que és una realitat, perquè Richard Imbernón i el seu equip ja estan creant els seus conjunts. En aquest sentit, l’Andorra i la Federació Andorrana de Futbol (FAF) havien mantingut unes reunions a fi de no trepitjar-se i amb l’objectiu de no fer perdre la qualitat a les lligues base del país però finalment, no hi ha hagut entesa per les parts, encara que la voluntat és no fer-se mal i les dues entitats estan obertes a seguir parlant.

En un primer moment, s’havia treballat conjuntament però quan va esclatar l’Operació Cautxú, que investiga la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que desenvolupen alguns assumptes es van alentir, aturar o posposar.

En aquesta línia, l’Andorra està creant equip infantil, que estarà dirigit per Juanfer Laín i que competirà a la Segona Divisió, un equip cadet, que estarà dirigit per Josep Joan Linares i un equip amateur, que evidentment competirà a la Quarta Divisió Catalana i que estarà dirigit per Carlos Sánchez. A més, els tricolor han recuperat el juvenil, un equip que fins ara gestionava la federació.

D’aquesta manera, els clubs van instar a la FAF a negociar en una carta firmada i van suggerir que la federació gestionés tan sols un ENFAF. Cal recordar que la primera proposta era en lloc de què la federació gestioni dos equips ENFAF per categoria, transferir-ne un a l’entitat tricolor, de manera que cadascú en tindria un per cada categoria de la base, independents entre ells.

Per altra banda, la FAF convocarà avui l’assemblea anual pels clubs i serà previsiblement en aquesta on es tracti el tema. A més de tot el que implica per a l’entitat l’Operació Cautxú.