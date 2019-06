El Govern obrirà a la ciutadania la fase de creació del Museu Nacional

El Ministeri de Cultura i Esports era la darrera peça que quedava vacant del nou Executiu i ahir la seva titular, Sílvia Riba, va prendre possessió del càrrec deixant clar que la creació del Museu Nacional serà una de les grans prioritats de la seva cartera. Ara bé, «el repte» consistirà en implicar a la ciutadania durant el procés de desenvolupament dels continguts, segons va informar Riba.

«És evident que la idea del Museu Nacional ja porta una trajectòria però ara ens agradaria crear un relat identitari que ha d’estar en forma de museu» va sostenir la ministra, que va considerar «capital» obrir a la ciutadania les línies de creació d’aquesta col·lecció, la qual no va confirmar si ocuparà un indret físic o un espai virtual. Tal com va explicar Riba, «la participació ha de ser important a l’hora de definir i buscar el model que més ens encaixi», raó per la qual té previst reunir-se amb els principals col·lectius per poder recollir idees sobre la naturalesa del museu, filosofia que també anirà en consonància amb el llibre blanc de la cultura.

El calendari

Quant als terminis, Riba no va concretar si aquesta aposta es podrà dur a terme durant aquesta legislatura o si pel contrari «haurem de fer una fragmentació per etapes». D’altra banda, la ministra va posar en valor que aquesta era una «aposta comuna» en la qual hi coincidien les diverses forces polítiques. Precisament qui també va fer èmfasi va ser el cap de Govern, Xavier Espot, que durant el seu discurs a l’Espai Columba va assegurar que el Museu Nacional «ha de ser la peça clau que expliqui el que som, tant a les persones que ens visiten com a nosaltres mateixos; l’element que estructuri el nostre relat col·lectiu».

En aquest sentit, Espot va afegir que «l’altra missió que teniu encomanada passa per saber combinar el suport constant al teixit associatiu cultural i esportiu del nostre país amb l’impuls decidit de projectes que contribueixin a la projecció del nostre país».

Àmbit esportiu

Pel que fa al nom del conseller demòcrata Justo Ruiz, que havia sonat amb força per ocupar la Secretaria d’Estat d’Esports, Riba va mostrar-se prudent i va afirmar que «hi han hagut idees de treball però encara no hi ha una línia definida», motiu pel qual va demanar «situar-me i poder oferir un organigrama complet dels dos ministeris».

En relació amb les línies a traçar en l’àmbit dels esports, la ministra va destacar la idea de «seguir treballant l’esport de base» com un element «molt important» a l’hora de «transmetre valors». Així mateix, Riba també va assegurar que «acompanyarem als esportistes que puguin destacar i que es dediquin professionalment perquè puguin tenir un seguiment».