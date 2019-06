Andorra s’estrena amb dues dures derrotes

Per un altre costat, en el segon partit de la jornada, França va ser molt superior a les tricolor i van perdre per 6 a 22 després que les franceses fossin molt efectives en el rebot. En aquest context, l’encert tampoc va acompanyar en aquest segon duel.

El conjunt format Carla Puntí, Clàudia Guri, Jennifer Carmona i Marta Ballús va perdre el primer duel contra Austràlia per 22 a 9 després que les australianes, amb un gran encert de Bec Cole i Keely Froling, s’imposessin amb total autoritat. La millor andorrana en aquest primer enfrontament va ser Ballús.

Andorra no va poder plantar cara ahir a França i Austràlia i es va estrenar al Campionat del Món de 3x3 que s’està disputant a Amsterdam amb dues dures derrotes després de no poder firmar un bon paper en els primers enfrontaments del grup B.

Per El Periòdic

