La marxa Purito es converteix en un referent internacional

Un any més, la Purito Andorra creix. En aquesta cinquena edició, la marxa arriba més consolidada que mai, havent-se convertit en un referent internacional i en una prova marcada en el calendari de molts aficionats. En aquest sentit, l’organització va fer la seva presentació oficial ahir i va donar a conèixer que ja tenen inscrits a quasi 2.500 ciclistes provinents de 16 països diferents, encara que han hagut d’ampliar les inscripcions a 2.700, el màxim que poden gestionar. Comptaran també amb 150 voluntaris.

La cursa torna a comptar amb els tres mateixos recorreguts i es tornarà a celebrar la Purito Kids

Es disputarà el pròxim 4 d’agost i tindrà tres recorreguts, com l’any passat. El dia anterior se celebrarà una fira de la bicicleta a Sant Julià de Lòria, a més de La Purito Kids. La majoria de participants correran el traçat més llarg mentre que també s’ha millorat pel que fa a la inscripció femenina. Aquest any, l’ambaixador de la prova serà l’exciclista Pedro Delgado encara que també hi participaran personalitats com Carles Checa, Toni Bou, Xavi Llobet, Josep Antoni Hermida, Óscar Lanza, Oliver Avilés, Celestino Prieto o Emili Pérez.

En aquest context, Betim Budzaku, gerent d’Andorra Turisme, va destacar que la Purito «és una marca pel nostre país i clau per comunicar el ciclisme a Andorra». «Tenim unes muntanyes preparades i agraïm al Purito que, amb aquesta marxa, encara posicioni més Andorra com a territori ciclista, és un dels esdeveniments més important del país», afegia. Per la seva banda, Purito va indicar que «per a mi, és única, gaudim molt amb ella i em fa molta il·lusió que els meus amics i esportiu ens facin costat». «Em fa molta il·lusió que vingui Perico aquest any, encara que espero que no em faci un dels seus atacs», reiterava. «Finalment, hem decidit repetir els 2.700 inscrits de l’any passat, no podem acollir a més persones perquè ens haurien d’inventar alguna cosa i ho volem fer bé», afegia.

Pel que fa al futur de la prova, hi ha predisposició a seguir durant molts anys, ja que les dues parts estan encantades.