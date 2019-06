El Pride es desinfla i no comptarà amb una desfilada

El suflé del Dia de l'Orgull a Andorra minva. Si l'associació organitzadora, Stop Violències, va anunciar fa un parell de dies que la celebració passava a ser de dos dies en comptes d'un, la desfilada pels carrers de la capital i Escaldes que es va anunciar inicialment haurà d'esperar a una altra edició, així com els espais de reflexió. El Pride comptarà amb una festa nocturna a la discoteca La Sal, que es realitzarà dissabte que ve a les 23.30 hores, i un reguitzell d'activitats lúdic-familiars que tindran lloc a la plaça dels Coprínceps d'Escaldes diumenge a la tarda. Tot i això, el col·lectiu LGTBIQ+ té la intenció d'agrupar-se com a entitat en els pròxims mesos.



Tot i ser conscients que el Pride no complirà amb les expectatives que es van posar al mes de maig, quan es va donar a conèixer la iniciativa, els organitzadors no abaixen els braços. «La festa serà una prova perquè la gent surti i s'expressi. És un tanteig, ja tindrem temps de créixer», va manifestar la presidenta d'Stop Violències, Vanessa M. Cortés, que va reconèixer que «el col·lectiu LGTBIQ+ és poc present a Andorra». En aquest sentit, Cortés va explicar que finalment no es faran els espais de reflexió perquè «no hem trobat persones disposades a realitzar-los». «Molta gent encara té a represàlies al que diran o a la feina», va dir l'activista.

El Pride, que té el lema Love is love, servirà per finançar la creació de l'associació. El col·lectiu posarà a la venda una polsera reivindicativa a un preu de tres euros, els quals aniran destinats a sufragar les despeses de gestió per a crear l'entitat. L'entrada a La Sal serà gratuïta i «oberta a tothom», va indicar el promotor d'esdeveniments i DJ del local d'oci nocturn, John Holt, que va precisar que obriran dues sales i punxaran, a més d'ell, DJ Niki i Patricia Mantovani. Tanmateix, Stop Violències posarà un punt lila perquè totes les dones que ho vulguin puguin denunciar una agressió masclista, sigui recent o passada.

Entre les activitats que es faran el dia 30 a Escaldes, i que començaran a les 16.30 hores, hi destaquen les actuacions dels Castellers d'Andorra i de TC Escola de Dansa. A més, hi haurà música en viu i un taller de pintacares per als més petits. El grup Gaysper Andorra va anunciar ahir que també donarà suport al Dia de l'Orgull i, per tant, s'uneix al moviment Fridays for Futur i Hippies Andorra.