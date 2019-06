Marsol reivindica el casino per reforçar la zona de Doctor Vilanova

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, continua confiant que la capital serà la seu del casino i desitja, especialment, que sigui una de les propostes previstes a la zona que engloba els carrers Doctor Vilanova i Prat de la Creu. És a dir, o la de Jocs SA o la de Lleure 3D. El motiu? Considera que pot ser de gran ajuda per revitalitzar la zona. «Tot ajudaria a fer que això es converteixi en allò que nosaltres volem, en el centre on passen les coses de tot el país, on tens el punt de sortida i partir d’aquí et pots estendre per tot arreu», va manifestar.



Justament ahir Jocs SA va fer públic un comunicat en el qual assegurava que ha donat resposta a tots els requeriments que se li han fet i que ho té tot en ordre per posar en marxa el casino. «Hem fet una resposta en positiu tot argumentant que està tot correcte», van exposar fonts del Consell d’Administració de la societat. Així, sobre el tema de la marca comercial va insistir que va ser un error administratiu que va utilitzar-se amb mala fe, però que no té cap recorregut ni transcendeix més enllà. Igualment, tant la societat com Marsol, va reiterar que la connexió amb la plaça del Poble no estava prevista, sinó que l’acord era per cedir la coberta per a ús públic.



S’espera que la resolució del Govern sigui el dia 27 i confien que sigui positiva per poder posar-nos a treballar. Des de Jocs afirmen que «no hem parat, hem fet tots els estudis necessaris i la feina administrativa. I un cop tinguem la llicència, l’endemà ja ens podem posar no només a construir l’edifici sinó també a gestionar tot el que comporta, perquè estigui tot enllestit en un termini màxim de dos anys».