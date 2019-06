El club tricolor vol incorporar a set nous jugadors a la plantilla

L’FC Andorra comença a preparar la plantilla per a la temporada vinent i vol comptar amb fins a set jugadors nous. No formaran part d’aquest nou equip Rui Beja, Víctor Silverio, Marc Ferré, Emili García, Jordi Aláez i Claudi Bové. Per altra banda, el club segueix parlant amb Xisco Pires, Marc Pujol– que s’ho ha de compaginar amb la feina–, Andrés Jantus, que es troba a l’Argentina; i Moha Keita, que la seva continuïtat està pràcticament assegurada.

En aquest sentit, s’han de treballar els fitxatges amb cap perquè només es permeten 16 de jugadors de més de 23 anys. Per tant, segueixen Martí Riverola, Oriol Dot, Cristian Kiki Martínez, Àlex Sánchez, Jordi Betriu, Adrià Vilanova, Joan Cervós, Fede Bessone, Rubén Bover, Ludo Clemente, Ricard Cucu Fernández, Ernest Forgas, Àlex Martínez, Ferran Tacón i Nico Ratti, a més d’Izan Fernández i algun juvenil més. Com a novetat, aquest any entrenaran a les 16.00 hores, encara que a la pretemporada ho faran a les 17.00 hores.

«No s’han de fer canvis molt dràstics, fitxarem jugadors de nivell, potser més superiors», assegurava el director esportiu de l’entitat, Jaume Nogués. «S’estan mirant totes les posicions per acabar d’omplir, la lliga és molt llarga i jugarem la Copa Catalunya i la Copa del Rei. Ho necessitem si volem aspirar a pujar», remarcava.