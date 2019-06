La FAF vol ratificar la confiança amb la junta l’1 de juliol

L’esperada assemblea general de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), que ha de decidir el futur de l’entitat, se celebrarà el pròxim dia 1 de juliol.

En aquest sentit, s’hauran de tractar molts temes. Els clubs ja estaven ansiosos per poder dir la seva després de tot el que ha passat, ja que aquesta estarà marcada per l’Operació Cautxú, que investiga la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que desenvolupen. En aquest sentit, cal recordar que el seu secretari general, Tomàs Gea, i el seu tresorer, José García, segueixen en presó provisional.

Així, en aquesta l’assemblea es decidirà l’entrada a la junta d’un nou membre i es demanarà la confiança a l’actual directiva per seguir durant dos anys més, de manera que, per part de la FAF, es buscarà no convocar eleccions.

En aquest context, l’assemblea haurà de decidir, si li dona confiança o si es convoquen eleccions, ja que no hi ha un president perquè Víctor Santos, que va ser detingut en el marc de la investigació, va dimitir després de sortir amb llibertat en càrrecs a fi de no entorpir la investigació. Cal recordar que ara són els vicepresidents Alfonso Martín i l’Elisabeth Pirot, que actuen com a presidents en funcions. D’altra banda, Teresa Figueras, està actuant com a secretària general en funcions.

L’assemblea també contempla estudiar i aprovar, si escau, modificacions en els seus reglaments. Això implicaria, per exemple, que es pogués aprovar una reducció dels equips ENFAF, després que l’FC Andorra hagi creat la seva base, o que s’impedeixi formar part de la directiva d’un club i a l’hora treballar per a la FAF.