López critica «l’opacitat» en l’acord assolit entre els socis de Govern

El líder del PS, Pere López, va criticar ahir durant la sessió de control al Govern «l’opacitat» en els acords presos entre els tres socis d’un Executiu que, com va recordar el dirigent socialdemòcrata, té previst entrar a tràmit el projecte de llei de la transparència i el bon govern com una de les seves prioritats legislatives.

« Els acords no han estat amagats a la ciutadania. Es va llegir íntegrament el contingut de l’acord de Govern en una roda de premsa. Li farem arribar una còpia si així ho desitja i a tothom qui vulgui» va afegir Espot, qui va mostrar-se també partidari de penjar aquests documents a les webs dels partits polítics si escau. A més, el cap de Govern va utilitzar la crítica de López com si es tractés d’un boomerang i va contraatacar preguntant si el pacte de d’Acord entre el PS i L’A es va fer públic.

D’altra banda, López va insinuar que «podria haver-hi disposicions que no s’adeqüen al nostre ordenament jurídic», en relació al blindatge de les clàusules imposades a la qüestió de confiança, la moció de censura i al nomenament o cessament de ministres. Per la seva banda, Espot va replicar que «les accions són potestatives i no obligatòries».

Preguntat pel fet de protocol·laritzar el document davant de notari, Espot va adduir que «és un motiu simbòlic d’acord amb la transcendència» i va afirmar que «la segona finalitat és assegurar la identitat del propi acord, evitar la pèrdua del document i demostrar la seva existència». No obstant això, el cap de l’oposició va considerar que aquesta qüestió radica en «la manca de confiança» entre DA, L’A i CC.