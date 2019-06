El primer cap de setmana de rebaixes d’estiu ha estat «fluix»

«Fluix», «normal» o «un cap de setmana com qualsevol altre», van ser les respostes més repetides entre la majoria de comerciants de l’eix The Shopping Mile que divendres passat van començar la temporada de rebaixes d’estiu. Gairebé tots ells van atribuir les baixes vendes al temps i al fet que l’inici dels descomptes caigués en el pont de Sant Joan. «Amb aquest dia tan maco i sent demà [avui] festa, és normal que els turistes hagin decidit marxar a la platja», va valorar la responsable d’una perfumeria de l’avinguda Meritxell. A més, l’encarregada d’una botiga de roba va explicar que «normalment les rebaixes d’estiu són inferiors a les d’hivern: primer, perquè sempre hi ha qui les espera per fer les compres de Nadal –cal recordar que Andorra, a diferència d’Espanya i França, va començar les rebaixes d’hivern el 20 de desembre– i, segon, perquè no és el mateix comprar una bona jaqueta o una bona peça d’armari d’hivern que quatre samarretes de tirants per a l’estiu».



Independentment de la temporada, però, entre els productes que sempre són més demandats hi ha peces de roba i accessoris especialment cars –«que fora d’època de rebaixes la gent no acostuma a comprar»– i perfums –«sobretot els que van en lots promocionals»–, van explicar des d’un comerç d’Andorra la Vella.

Ocupació i Mobilitat

Tot i les reiterades queixes dels comerciants, l’ocupació hotelera va fregar durant el cap de setmana el 65% arreu del país. Andorra la Vella va ser la parròquia més demandada amb un 74% de reserves en els seus establiments, seguida d’Escaldes-Engordany amb un 69%. Per sota s’hi van situar Ordino –que va celebrar la Nit de la Candela i va atraure un gran nombre de visitants, tant del país com estrangers, especialment espanyols–, la Massana, Encamp, Sant Julià de Lòria i Canillo.



D’altra banda, el fet que avui sigui festa a Espanya i França, van advertir des de Mobilitat, podria generar llargues cues a les carreteres, que ja van començar divendres i es podrien mantenir fins a última hora d’aquesta tarda, especialment a la sortida del riu Runer.



En aquest sentit, val la pena destacar que dissabte els Armilles Grogues van tallar l’RN20 al seu pas per Tarascó, impedint l’arribada de vehicles per la frontera francoandorrana. Els comerciants del Pas de la Casa van denunciar la situació, ja que van assegurar haver patit pèrdues de vendes.