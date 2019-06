Predisposició del Govern a ampliar els convenis sanitaris amb la Seu

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, es va mostrar ahir predisposat a ampliar els convenis sanitaris entre l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, una demanda del propi alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, que va avançar aquest rotatiu.

«Per nosaltres és bo veure com la Seu vol comptar amb nosaltres» va assegurar Benazet, qui va destacar «la proximitat i la confiança» entre les raons per les quals Fàbrega vol establir un conveni conjunt amb el centre hospitalari andorrà. La voluntat més concreta d’aquesta col·laboració és que es traduís en atendre pacients alturgellencs a la unitat de cures intensives (UCI) de l’hospital del Principat, però tant l’alcalde com el ministre estan oberts a «gestionar un acord més ampli» en relació a altres proves mèdiques. Així mateix, un altre dels aspectes que Fàbrega desitjaria materialitzar és l’obertura d’una consulta a l’Hospital de la Seu per part d’especialistes andorrans, com podria ser el cas de dermatòlegs, reumatòlegs i neuròlegs.

En qualsevol d’aquests casos, Benazet va demanar «revisar l’empara dels convenis que tenim» per conèixer «quin és el marc legal en el qual ens trobem», ja que tal com va recordar el ministre «es tracta de dos països diferents» i, en el cas d’Espanya, la majoria de competències del Departament de Salut estan transferides a la Generalitat de Catalunya. Amb tot, cal recordar que l’hospital ja disposa de convenis puntuals amb la clínica urgellenca com és el cas de les broncoscopies, les angiografies o els tractaments de diàlisi renal.

Visita de Fàbrega a Andorra

El proper divendres el nou l’alcalde de la Seu farà la seva primera visita institucional al país, on serà rebut pel cap de Govern, Xavier Espot. Entre els temes previstos a tractar a l’ordre del dia destaca la implementació del sistema GPS a l’aeroport de la Seu d’Urgell, així com altres qüestions de cooperació transfronterera. Seguidament Fabrega es reunirà també amb Benazet per explorar les possibilitats d’ampliar els convenis sanitaris.