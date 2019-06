Corts suspèn el judici contra l’exdirector de la Comella per estudiar la validesa de les escoltes

Corts va començar a jutjar ahir l’exdirector adjunt de la Comella, Miquel Garcia Val, per un presumpte delicte menor de revelació de secrets. La Fiscalia l’acusa d’informar a un directiu d’un banc que se l’estava investigant per un cas de xantatge a altres entitats financeres juntament amb un ciutadà ucraïnès. La defensa, però, va presentar una qüestió prèvia, en la qual esgrimeix que les proves obtingudes es van extreure d’unes escoltes telefòniques de la policia espanyola i andorrana dutes a terme en la investigació d’una altra causa. D’aquesta manera, la Fiscalia, que demana dos anys d’inhabilitació del càrrec de funcionari, va sol·licitar l’ajornament del procés per presentar al·legacions, i Corts va secundar-lo per estudiar la petició. La vista oral es reprendrà el 12 de setembre.

La representació lletrada va demanar que les intervencions telefòniques s’excloguin del cas amb la jurisprudència a la mà. Recentment, el Tribunal Constitucional va dictaminar que aportar com a proves les escoltes d’una altra causa era contrari a la llei. L’encausat, a més, va negar que revelés informació sensible al directiu. El va conèixer quan estava pres a la Comella i va afirmar que s’havia trobat amb ell per parlar d’un negoci que volien fer junts i que estava relacionat amb les fruites i les verdures. Tant per la manera d’obtenir les proves com per la declaració de l’encausat, la defensa demana l’absolució.

Quatre anys com a responsable adjunt

Garcia va ser anomenat director adjunt del centre penitenciari el 2010 pel Consell de Ministres del Govern de Jaume Bartumeu i, arran dels fets que l’asseuen al banc dels acusats, va ser destituït el 2014. Segueix sent funcionari a la Comella i la inhabilitació a la qual s’afronta el privarien de sou i feina durant dos anys.