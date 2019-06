El Vallbanc supera l’infern i guanya al Tre Penne

El Vallbanc FC Santa Coloma es va imposar ahir a la Società Polisportiva Tre Penne per 0 a 1. Els andorrans partien com a favorits i no van decebre i ara s’enfrontaran al KF Feronikel aquest divendres 28 a les 20.45. El partit es disputarà, de nou, a l’estadi Fadil Vokrri de Pristina, Kosovo. En aquest sentit, els rivals arribaran després d’imposar-se ahir al Lincoln Red Imps per 1 a 0.

D’aquesta manera, l’enfrontament va estar marcat per una forta calor, ja que la temperatura no va baixar dels 28 graus en cap moment i això va afectar molt al joc i al rendiment dels jugadors. En aquest sentit, el duel va començar amb un Jordi Aláez molt inspirat, que va mostrar el seu nivell de joc.

Els andorrans van portar el ritme del partit i van intentar superar totes les propostes de joc que els feien els sanmarinesos que sortien al contraatac i generaven algunes situacions de perill que de seguida eren tallades per la forta defensa del Vallbanc. Igualment, el porter Mattia Migani intervenia divinament un parell de vegades per evitar el gol. En aquest sentit, Juanma Miranda i Jordi Aláez van tenir les dues ocasions més clares pels andorrans però va ser el conjunt de San Marino, un minut abans d’acabar el primer temps que quasi anota, amb una bona acció de Michael Angelini.

A la represa, Nicola Gai quasi fa el primer gol, però Eloy Casals la va refusar a córner. Després, els andorrans van augmentar el ritme, com a resposta a l’esforç que estaven fent els rivals. Finalment, el premi va arribar perquè va ser al minut 75 quan Javier Camochu López, va anotar. Va ser després que Pedro Santos tingués una clara oportunitat, però el seu xut des del centre de l’àrea es va topar amb les de Migani, que no van poder atrapar la pilota. En el refús, Camochu no va perdonar i va enganxar la pilota i la va enviar al fons de la porteria, va ser el primer i únic gol del partit, de manera que es va convertir en el primer anotador de la Lliga de Campions de la pròxima temporada.

Després, els andorrans van seguir fent el seu joc, buscant el segon per assegurar la bona feina. La gran ocasió va ser per part del mallorquí Enric Pi, que va estar a punt d’anotar. Finalment, els andorrans han aconseguit el seu objectiu i ara buscaran imposar-se a la gran final del torneig.

«Hi havia 22 pollastres al camp»

L’entrenador del Vallbanc, Marc Rodríguez, es va mostrar molt crític ahir amb l’hora escollida per jugar el partit i va manifestar que «ha fet molta calor, semblava un infern». «Hem tirat endavant tot i la situació però ha estat inhumà», reiterava i recordava que «hi havia 22 pollastres rostint-se al camp, era exagerat i això ha significat un ritme molt baix de joc». No obstant això, va manifestar que «estic content», «a la primera part no hem controlat tant però a la segona hem estat millor físicament, s’han vingut a baix i hem estat capaços de generar ocasions». «Ara tenim tres dies per preparar-nos», concloïa.