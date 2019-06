El Nike Camp reunirà de nou joves i esportistes d’elit

El Nike Camp iniciarà una nova edició dels campus de bàsquet, de futbol i de futbol sala entre el 30 de juny i el 13 de juliol a Andorra, amb la participació de més de 700 nois i noies d’entre vuit i 19 anys que rebran els consells de jugadors consagrats en l’àmbit mundial.

La d’aquest any serà la 22a edició del campus de bàsquet, la 21a de futbol i la tercera de futbol sala, un fet que augmenta a quasi 17.000 els joves que hi han participat durant aquest període.

El Nike Camp de futbol ja té confirmades les visites d’algunes de les promeses del futbol estatal, com el davanter Rodrigo Moreno, que la temporada passada va guanyar la Copa del Rei amb el València, el migcampista del FC Barcelona Riqui Puig, que amb 19 anys ja ha debutat amb el primer equip, i Ander Barrenetxea, davanter de 17 anys de la Reial Societat i preconvocat per a l’Europeu sub-19 amb la selecció espanyola.

Paral·lelament, en futbol també se celebrarà el Nike Camp PRO, on jugadors d’entre 16 i 19 anys entrenaran i rebran formació en aspectes físics, nutricionals i d’altres tipus necessaris per a donar el darrer pas al futbol professional.Els campus de futbol del Nike Camp es desenvoluparan a l’Estadi Nacional, a la Borda Mateu, al Prada de Moles i a Ordino.

En bàsquet, els nois i noies d’entre vuit i 19 anys que hi participin podran conèixer jugadors professionals com Sergio Llull (Reial Madrid), Pierre Oriola, Pau Ribas i Víctor Claver (FC Barcelona); Guillem Vives i Alberto Abalde (València Basket), Xabi López-Arostegui (Club Joventut de Badalona) i Oriol Paulí (Gran Canària). També hi assistirà l’exjugador Juan Carlos Navarro.

En futbol sala, que se celebrarà al pavelló Joan Alay entre 30 de juny i el 6 de juliol hi participarà el jugador del Barça, Roger Serrano.