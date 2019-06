La competició d’estil lliure a Sort enceta els Mundials

Sort ja escalfa motors per a la celebració del Mundial d’Estil Lliure, que marcarà l’inici dels Campionats del Món 2019 de Piragüisme d’Aigües Braves. La cerimònia inaugural del Campionat del Món de caiac freestyle se celebrarà aquest dissabte a les 20.30 hores pels carrers de Sort. Enguany, per primera vegada i al Pirineu català, s’organitzen conjuntament els torneigs de les tres modalitats d’aigües braves de la Federació Internacional de Canoa. Del 30 de juny al 6 de juliol, la capital del Pallars Sobirà acull la modalitat d’estil lliure, i del 25 al 29 de setembre, la Seu d’Urgell serà escenari dels Mundials tant d’eslàlom olímpic com de descens esprint.

De moment, aquests propers dies es podran veure a Sort els millors experts del planeta en freestyle. Entre ells, hi ha el català Quim Fontané, actual campió del món de K1, que hi arriba com una de les figures d’aquest esport entre els 250 palistes de 25 països i 4 continents que participen en la competició. De tota manera, els equips estatals més potents són els dels Estats Units, la Gran Bretanya, el Japó i França. Pel que fa a l’equip espanyol, està representat per 17 palistes.

Primers entrenaments

Durant els entrenaments oficials que aquests dies s’estan fent en el nou estadi de freestyle de Sort, s’ha pogut veure que tant Quim Fontané com el nord-americà Dane Jackson, doble campió del món de K1 (2013 i 2015), estan al cent per cent físicament i han demostrat que són els ferms candidats a lluitar pel títol. Després dels primers entrenaments a la nova onada de la Noguera Pallaresa, Fontané va destacar en declaracions a Ràdio Seu que «és un bon rull» i que «els organitzadors han treballat molt aquest any i els palistes ho agraïm de veritat: és tècnic i complicat». El palista català va afegir que «no és una onada fàcil, però aquest any els que hagin treballat bé la tècnica es mouran millor dins de l’onada. Serà una competició molt igualada entre els millors».