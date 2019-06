El cos de l’excursionista britànic es repatriarà la setmana que ve

El cos de l’excursionista britànic de 65 anys que va morir dimecres a la nit després de caure a la zona del Juclà serà repatriat molt probablement la setmana que ve. Segons fonts diplomàtiques britàniques, la família de l’home, que no era resident, està gestionant el retorn del cos al Regne Unit, on se li farà el funeral. La víctima va traspassar a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell després de ser rescatada en estat crític. L’home va patir una caiguda d’uns 60 metres per un canal de pedra que li va provocar contusions importants i va patir una aturada cardíaca perquè va estar submergit a l’estany d’Alba durant uns minuts.

Els serveis funeraris s’encarregaran ara de gestionar la repatriació del cos al Regne Unit. La família de l’home, que podria desplaçar-se fins al Principat, està duent a terme els tràmits necessaris. La víctima tindria una assegurança contractada. Els bombers, que van rebre l’avís a les 19.20 hores de dimecres, van dur a terme el rescat d’emergència en territori francès, una acció que està contemplada en el conveni de col·laboració entre els serveis d’emergència dels dos països.

L’excursionista anava amb un acompanyant que és qui va donar l’avís de l’accident, que es va produir uns minuts més tard dels fets perquè no disposava de cobertura mòbil. Els agents de la policia es van responsabilitzar de confirmar les coordenades de l’accident, que va succeir en territori francès, i d’inspeccionar la zona. Els dos cossos cediran ara la informació dels fets i del rescat a les autoritats franceses, que són les responsables de la investigació pericial.