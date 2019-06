Pirineus-Barcelona estudia incloure Andorra a la candidatura del 2030

El Comitè Olímpic Internacional va aprovar dimecres modificacions en la seva Carta Olímpica. Entre aquests canvis, s’ha eliminat l’obligatorietat que la seu hagi de ser una única localitat. Així doncs, la nova normativa contemplarà que la seu pugui ser «múltiples ciutats, regions o països». Aquesta informació és molt atractiva per a Andorra, ja que cal tenir en compte que l’anterior Govern ja havia contemplat la possibilitat d’afegir-se d’alguna manera a la candidatura Pirineu-Barcelona de cara als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030.

En aquest sentit, el secretari general d’Esports de la Generalitat, Gerard Figueras, va explicar que a l’assemblea celebrada a la ciutat suïssa de Lausana «s’ha escollit la seu del 2026, i per tant s’obre la porta perquè els que volem anar el 2030 puguem presentar la candidatura. Pirineus-Barcelona està a punt des d’un punt de vista tècnic i podem formalitzar la candidatura a la tardor d’aquest any. D’altra banda, s’han aprovat aquestes noves normes que creiem que ens posen en una molt bona posició de sortida perquè estem presentant un projecte amb un lideratge plenament català però que allarga la mà als altres territoris pirinencs com són Aragó, Andorra i França. La nova normativa facilita que passi en més d’un territori i facilita que hi poguessin formar part aquests territoris».

Tot i això, va afirmar que «no parlaria encara de candidatura conjunta perquè de moment la iniciativa es purament catalana, però en les converses que vaig tenir amb l’anterior Govern andorrà, es va expressar la voluntat de formar part del projecte. Nosaltres tenim una bona predisposició a valorar com Andorra podria formar-hi. Estem a l’expectativa que es pugui programar una nova reunió amb el responsable d’Esports del Govern andorrà per saber si es manté aquest oferiment i, si és així, explorar la via d’involucrar Andorra en el projecte. Si les negociacions porten a al fet que realment sí que sigui una candidatura conjunta, ja ho veurem. Encara no està decidit».

D’altra banda, va explicar que no hi ha pressa per formalitzar el projecte. «Les noves normes del COI fan que no hàgim d’anar a correcuita. Ara no hi ha calendari i, per tant, hem de fer que el projecte maduri al ritme que necessitem. La candidatura tal com està presentada ara, amb un plantejament 100% català està a punt per formalitzar-se a la tardor. Si a la tardor no està clar com s’incorporaria Andorra o França, no passa res perquè les noves normes permeten que la candidatura sigui viva i que es vagi construint a mesura que s’avanci. La formalització de la candidatura és una presentació formal al COI d’aquesta voluntat de presentar-nos el 2030 ara que hi ha la possibilitat de fer-ho. Però no és una candidatura tancada, és l’inici del camí».

Els principals competidors seran Sapporo, al Japó; Salt Lake, als Estats Units, i una proposta entre Àustria i Alemanya. En aquest sentit, va indicar que «no són rivals fàcils però no ens fan por. Tenim un bon projecte i els Pirineus és un dels territoris pendents per a la celebració d’uns Jocs Olímpics. Som conscients que si haguéssim de competir estrictament amb les instal·lacions, no valdria la pena que comencéssim a jugar, però nosaltres competim amb el relat. No volem fer uns jocs clàssics, volem uns jocs que tinguin un missatge i que estiguin fets a la nova manera del COI, d’acord a la nova normativa».