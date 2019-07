Colors i joventut per reivindicar diversitat

«Em vaig sentir com un ocell a qui li obrien la gàbia per primera vegada». Així definia el Jordan, un noi trans de 16 anys, el sentiment que va tenir quan finalment es va acceptar i va fer la transició amb el suport de la seva família. Les seves paraules van ser unes de les que es van poder sentir durant la lectura del manifest de la festa Pride que es va fer ahir a la plaça Coprínceps. Ell recordava com «em cabrejava» quan de petit intentaven posar-li una faldilla o pentinar-lo amb certa gràcia. «Sempre he estat un noi trans, però pel que diran o com em miraran, costa fer el pas», admetia. El seu consell: «callar és el pitjor que es pot fer», rememorant que tot i les pors, a casa seva li van fer costat i finalment va poder començar a viure amb naturalitat tal com ell se sentia.



El del Jordan no va ser l’únic testimoni. Com ell dos nois més van pujar a l’escenari per reivindicar la diversitat i recordar que encara, arreu, es pateixen agressions per qüestions d’orientació o identitat sexual. «La millor regla per gaudir de l’orgull, és que no hi ha regles», van reivindicar. També el Nil, un altre dels protagonistes, va donar un consell a tots aquells a qui es troben com ells: «Que siguin valents».



Unes paraules que per a molts podien ser ben properes i que van arrencar els aplaudiments dels assistents al Pride. Una festa que es va reivindicar com «el primer pas per aconseguir una societat oberta i tolerant, disposada a reconèixer la diversitat». Encara que tampoc van faltar les crítiques. «Estem cansades que es confongui diversitat amb patologia, no necessitem interpretacions des de l’absoluta ignorància. I estem cansats de la classe política que prefereix mirar cap a un altre costat», anunciava una de les impulsores, Rocío Soler.



Tot plegat per culminar una tarda plena de color, amb tallers i activitats per als més petits, una actuació castellera amb el desplegament de les banderes del col·lectiu gai i trans i un espectacle de dansa. La festa havia començat el dia abans a la discoteca la Sal i es va aprofitar la sortida al carrer per vendre polseres amb els colors de l’arc de Sant Martí per tal de recollir diners per crear oficialment l’associació LGBTIQ.