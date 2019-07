Aterratge del Festival Colors de Música al L’Andart

La 35a edició del Festival Colors de Música compta amb un ampli programa d’actuacions que s’extendrà al llarg del calendari. Són diverses les novetats que es presenten, com la participació amb dos espectacles a la tercera biennal L’Andart. També s’oferiran una sèrie de concerts de caràcter familiar, a part de tots els que es realitzen de diferents estils, amb la música al carrer com a element principal.

El 19 i 20 de juliol es portarà a terme a Engolasters, per part del duet Habitant espais, un espectacle de moviment i música que parteix dels conceptes d’improvisació i composició en temps real, prenent la inspiració de l’espai, l’entorn i el moment present. Els matisos i la singularitat de cada lloc impregnen les peces juntament amb la reivindicació de l’espai públic, tant el natural com l’arquitectònic, com a escenari de creació artística. Dos llenguatges diferents que es donen la mà a càrrec de la ballarina Emma Riba i el guitarrista David Font. El 23 i 24 d’agost Centelles de la melangia faran un espectacle de contemplació auditiva i visual en el que l’espectador està immers en un ambient de quietud i calma. Una guitarra clàssica suaument trenca el silenci en un espai fosc, on poc a poc, a mesura que les notes avancen, apareix la llum. Aquest és un inusual diàleg de música i llum amb la melangia com a leit motiv a càrrec d’Emilio Cordero Checa i David Font.

La plaça Coprínceps es converteix de nou en un escenari que traslladarà a altres llocs del planeta en les Nits del món, barrejant música i gastronomia. Els indrets escollits són Sao Paulo, Tijuana, el barri de Gràcia de Barcelona i Detroit, amb un homenatge a Aretha Franklin, la reina del soul. També hi haurà la nit del silenci. A la mateixa ubicació d’Escaldes-Engordany del 8 al 13 d’aquest mes la Setmana de Jazz al carrer, amb sis actuacions. La setmana del 15 de juliol estarà dedicada als infants i les famílies gràcies a diferents concerts.

Les Músiques del Món, entre els dilluns i els dijous, comptaran amb ritmes molt diversos i grups tant internacionals com nacionals. La segona edició de la jornada Més Colors estarà orientada a dotar als músics del país i al públic en general de recursos de creació sonora basats en les últimes tecnologies i tendències del món de la música.

Els concerts de gran format es realitzaran a la sala Prat del Roure. El 10 d’octubre tindrà lloc Hija de la Luna, una actuació en homenatge a Mecano per commemorar el 25è aniversari del tour Aidalai. Les entrades estaran disponibles entre finals d’agost i principis de setembre. El festival finalitzarà el 7 de desembre amb un concert de gòspel a càrrec de la formació The Campbell Brother a l’església de Sant Pere Màrtir.