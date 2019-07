Bosses reutilitzables per reduir el consum de plàstic d’un sol ús

Amb motiu del Dia Internacional lliure de bosses de plàstic, el Govern va repartir ahir de manera gratuïta 40.000 bosses tèxtils reutilitzables per a la compra de fruita i verdura en diferents centres comercials d’arreu del país. L’objectiu, tal com va explicar la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, és anar eliminant progressivament les bosses de plàstic d’un sol ús, tan habituals en aquestes seccions dels supermercats. Així, Calvó va informar que la particularitat de la bossa és que, precisament, és reutilitzable, de manera que «s’ha de conservar i cada vegada que s’utilitzi s’evitarà l’ús de plàstic que automàticament acaba al rebuig».



Durant el dia d’ahir les bosses tèxtils van ser gratuïtes i a partir d’avui conviuran amb les de plàstic per un preu d’un euro cada una. Tot i que no hi ha data fixada per a l’eliminació definitiva d’aquest tipus de bosses, la ministra va avançar que l’any que ve s’iniciarà el pla d’economia circular amb el qual «mirarem de ser ambiciosos en matèria de reducció de plàstic». Segons Calvó, aquest pla ha de plantejar el model de gestió de residus dels «pròxims 15 o 20 anys», sempre seguint les exigències d’Europa, i va considerar que per assolir-lo amb èxit serà imprescindible la col·laboració de la ciutadania, els comuns i altres entitats socials.



Ara per ara, la mesura s’ha près en els grans centres comercials, però des del ministeri no es descarta ampliar-la a altres negocis petits.

Sensibilitzar la població

El director d’un d’aquests centres Antoni Miralles, va celebrar la iniciativa i va explicar que «aquesta campanya s’emmarca dins de tot el que estem lluitant les empreses de distribució per reduir les bosses de plàstic als punts de venda». Miralles va recordar que, històricament, «la bossa de plàstic ha tingut un paper molt important en la nostra societat, però ha passat de ser una solució a convertir-se en un autèntic problema».



La notícia va tenir molt bona rebuda entre els compradors. De fet, una clienta va assegurar que ella sempre acostuma a portar les seves bosses reutilitzables de casa i que quan va a comprar carn i peix demana que li posin en les seves pròpies carmanyoles. Un altre client, malgrat considerar-ho «una molt bona idea», va lamentar «l’elevat preu» de la bossa: «Si per a cada producte es necessita una bossa, no em gastaré tants euros com bosses», va etzibar. En aquest sentit, Miralles va apuntar que «estem buscant solucions» per fer bosses més assequibles, ja que les actuals «potser són massa sofisticades». El director del centre comercial també va plantejar ofertes especials a canvi d’una bossa.