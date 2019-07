Ordino Arcalís ven forfet propi i s’encareix el passi conjunt amb Pal

Grandvalira i Ordino Arcalís ja treballen en els nous forfets de temporadaper a l’hivern 2019-2020. Després de l’èxit de la incorporació del suplement per a esquiar a Ordino Arcalís durant la temporada passada, ahir es va informar que Grandvalira canviarà el format d’aquest producte, incorporant Ordino Arcalís. D’aquesta manera, tots els clients que adquireixin l’abonament anual podran esquiar a les dues estacions indistintament, amb el mateix suport. Això suposarà que un únic forfet donarà accés a 240 quilòmetres de pistes, amb dues estacions diferents. Paral·lelament, Ordino Arcalís tindrà el seu propi forfet de temporada, amb una sèrie de beneficis que es detallaran durant els pròxims dies.

Valls del Nord

El forfet de temporada d’hivern que permetrà esquiar als dos sectors, Pal Arinsal i Arcalís, el rebatejat com a forfet Valls del Nord, ja està a la venda amb noves tarifes, que faran que el preu sigui més elevat. Dels qui més es veuen afectats amb les modificacions tarifàries són els residents a Ordino i la Massana, que fins ara pagaven 179 euros (tarifes fins a l’octubre de l’any passat), i ara passaran a pagar 201 euros. L’augment és del 12,3%, però hi ha d’altres opcions de forfet que s’incrementen fins al 12,7%.



Aquest forfet, per a la resta de residents a Andorra, valia l’any passat 194 euros. Són el col·lectiu que menys veurà incrementat el preu, ja que ara pagaran 201 euros igual que els que viuen a la Massana i Ordino.



Així mateix, el preu del forfet per als infants residents puja fins als 100 euros quan abans valia 89 euros (augment del 12,3%), i el de jubilats, fins als 195 (la temporada passada el preu era de 173). En aquest darrer cas es registra l’increment més important en comparació a l’hivern passat, fins al 12,7%.



Per als no residents, el nou forfet té un cost de 486 euros per als qui el compren per primera vegada, i de 456 per aquells que han comprat un forfet de les mateixes característiques els darrers tres anys. L’any passat aquest mateix forfet valia 432 euros per al client nou, i 405 per al fidel, presentant increments del 12,5% i del 12,6%, respectivament.