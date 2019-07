Llovera lidera la comissió inclusiva de la RFEdeA

La Reial Federació Espanyola d’Automobilisme (RFEdeA) ha posat en marxa la comissió d’automobilisme inclusiu, amb el principal objectiu d’acostar aquest esport al col·lectiu de persones discapacitades.

A través d’aquest grup de treball, presidit per l’andorrà Albert Llovera, s’estudiaran i es posaran en marxa diferents accions que propiciïn aquesta connexió de l’automobilisme esportiu amb aficionats i esportistes que sofreixin algun tipus de discapacitat. Actualment, Llovera ja forma part de la comissió Disability and Accesibility que la federació internacional va posar en marxa l’any passat per eliminar les barreres existents entre l’automobilisme i la discapacitat. «En aquesta fase embrionària, arrenquem amb moltíssima il·lusió, ja que s’ha creat un grup de treball que combina perfils molt complementaris, que ens permetrà avançar en la línia adequada, d’acord amb la comissió FIA», explicava el pilot i reiterava que «amb aquesta iniciativa es fa un pas molt important per a l’esport i per a l’automobilisme».