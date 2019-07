El Govern destina 86.000 € en ajudes per a la conservació del patrimoni cultural

Les subvencions per aquest 2019 destinades a la implantació de mesures de conservació integrada, conservació i restauració, manteniment i millora del patrimoni cultural immoble, moble, documental i immaterial, compten amb un import total en la convocatòria oberta de 86.061,93 euros. La crida està dirigida a persones físiques i jurídiques, a entitats privades sense finalitat de lucre i organismes públics del Principat.

El Consell de Ministres, a proposta de la titular de Cultura i Esports, Sílvia Riva, va aprovar la convocatòria, que estarà oberta fins al 20 de setembre, data límit per presentar les sol·licituds per rebre les ajudes públiques de l’Executiu. L’objectiu per les quals estan creades és per contribuir econòmicament durant aquest any a la implantació de mesures de conservació integrada, conservació i restauració, manteniment i millora del patrimoni cultural andorrà.

En la seva majoria, concerneix a obres de restauració i de rehabilitació de béns culturals immobles, accions de conservació i de restauració de béns culturals mobles, accions d’implantació de sistemes de descripció i de gestió de fons documentals, així com de conservació i restauració del patrimoni documental, i finalment, també, la conservació i difusió del patrimoni immaterial nacional.

Punts a seguir

Segons les bases establertes per l’Executiu, la quantitat de la subvenció atorgada per als béns immobles no pot superar els 86.000 euros ni ser inferior a 1.000. Pel que fa a béns mobles, no pot sobrepassar els 30.000 ni ser inferior a 1.000. La destinada a béns documentals no pot ser més gran de 20.000 euros ni ser més baixa de 1.000. I per als béns immaterials, la quantitat de la subvenció no pot ser més gran de 10.000 ni ser inferior a 1.000.

La documentació mostra que no hi ha la possibilitat que l’ajuda econòmica del Govern superi de més del 50% del cost de les obres o intervencions en béns immobles, i per a béns mobles, documentals i immaterials, no pot superar el 80% del cost de la intervenció.