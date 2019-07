Torna el Piribus per divulgar la riquesa natural del Pirineu

El 17 de juliol vinent s’instal·larà a la Seu d’Urgell el Piribus, que conté l’exposició itinerant Viatge al cor dels Pirineus, un espai expositiu mòbil de 72 m2 i amb un variat programa d’activitats adreçades a tots els públics. El projecte mostra part del patrimoni pirinenc a través de diversos mòduls i també recull testimonis i punts de vista dels seus habitants.



En els continguts i activitats de l’exposició es mostrarà i treballarà «la diversitat cultural, natural, de llengües o patrimoni d’uns territoris diversos i allunyats entre si per les muntanyes, però units per la seva història». La història geològica, els paisatges, la biodiversitat i la història humana són els quatre espais temàtics que permetran al visitant explorar el patrimoni i en la identitat dels Pirineus. Es farà a través de dispositius de visió de 360 graus, pantalles tàctils i sonores, o la manipulació de mostres i objectes.



L’exposició estarà ubicada a la plaça dels Oms del 17 fins al 28 de juliol, i es podrà visitar tots els dies de 10.00 hores a 14.00 hores i de 17.00 hores a 21.00 hores. A més, del 18 al 28 de juliol, cada dia es faran visites guiades a les 11.00 hores i a les 19.00 hores.



El projecte ADN Pirineus, és un projecte conjunt de diferents entitats públiques i privades de França, Aragó, Navarra, Andorra i Catalunya que té per objectiu explicar l’ADN propi del Pirineu.



Paral·lelament a la pròpia exposició del Pirineu estan programades un seguit d’activitats que permetran donar a conèixer l’ADN propi de l’Alt Urgell. Es farà amb xerrades sobre astronomia, fauna, tallers o sortides guiades de diverses temàtiques per descobrir la flora i la fauna dels boscos de la Vall de Sant Miquel, la visita al Coll de Creus per conèixer la formació dels Pirineus, a La Seu Medieval, al Parc dels Búnquers i a la Casa del Riu, al Parc Natural del Cadí Moixeró o al Canyet de la Muntanya d’Alinyà.



El Piribus s’emmarca dins el projecte de cooperació transfronterera Poctefa ADN Pirineus en col·laboració amb la Xarxa Educació Pirineus Vius, informa RàdioSeu.