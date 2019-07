Ruta per comprovar la riquesa cultural i natural del Madriu

No és seriós que sis comuns encara no hagin enviat les dades

Dilluns es portarà a terme una activitat similar, però aquest cop adreçada als més joves. L’inici serà al pont de la Plana i s’arribarà fins a Entremesaigües. En el trajecte també es farà l’explicació de tot el que es troba a l’entorn a nivell natural i arquitectònic. Cada infant haurà d’anar acompanyat d’un adult. Com en el cas anterior, l’activitat és gratuïta.

Una quinzena de persones participen en la trobada, que compta amb guies del Comú d’Escaldes-Engordany. El punt de sortida serà al circuit de les Fonts i arribarà fins a Ràmio, on es comentarà el conjunt de bordes, parets de pedra seca i feixes que hi ha. Al llarg del camí s’explicarà el patrimoni natural i cultural que es va trobant, donant a conèixer la biodiversitat de flora i fauna.

En el marc del 15è aniversari de l’entrada de la Vall del Madriu-Perafita-Claror a la llista del patrimoni mundial de la Unesco, s’organitza avui una sortida per conèixer la riquesa natural i cultural de la zona.

Per El Periòdic

