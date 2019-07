El transport sociosanitari atén 298 persones durant l’any 2018

L’àrea de Transport Sociosanitari de la Creu Roja Andorrana va atendre un total de 298 persones durant l’any 2018 que per causes mèdiques o socials van requerir d’un transport adaptat a les seves necessitats per accedir als centres sanitaris o als recursos i equipaments sociosanitaris, tal com va informar ahir el seu director general, Jordi Fernández. Aquests prop de 300 usuaris traslladats en les ambulàncies de la Creu Roja es van repartir en 10.543 serveis, concentrats principalment durant l’hivern i la primavera de l’any passat. Quant a les xifres dels darrers deu anys, les dades s’eleven a 2.362 usuaris diferents en un total de 97.676 serveis.

«El que estem fent és intentar és abastar el màxim de persones de tot el país que tenen alguna dificultat de moviment i que necessiten anar a l’hospital o al lloc adequat» va expressar Fernández sobre un servei que la Creu Roja va començar a desenvolupar, de manera provisional, al 1991 amb la finalitat de resoldre els problemes de trasllat de les persones que havien d’assistir al Servei de Rehabilitació de l’Hospital. A partir de l’any 2008 —després d’un conveni entre la CASS, la Creu Roja i Afers Socials— es va establir el Pla Director de Salut que va regular per conveni que del transport social i sociosanitari se n’encarregarien les ambulàncies de la Creu Roja.

«La Creu Roja Andorrana fa temps que aposta per un sistema polivalent de serveis. Abans teníem molt diferenciat tot el que era el servei preventiu, com el servei de transport com el servei de formació i avui en dia creiem que el fet de donar un únic servei unificat ens permet de millorar els nostres serveis» va destacar el cap de l’àrea de Logística, Prevenció, Socorrisme, Formació i Emergències de l’entitat, Quim Fenoll. A la roda de premsa, també hi va assitir el ministre d’Afers Socials, Joventut i Habitatge, Victor Filloy.

Actualment hi ha cinc rutes de transport sociosanitari, ja que com va explicar Fernández s’ha afegit recentment una més al Pas de la Casa. El concepte parteix de la premissa d’incloure als circuits sociosanitaris persones de mobilitat reduïda que «volen anar a la perruqueria, anar a comprar o anar a treure diners», és a dir, «que les persones puguin gaudir d’aquest servei en el mateix circuit que les persones que les portaven a rehabilitació o al fisioterapeuta» va manifestar Fenoll. Per aquesta raó va afegir que «la ruta social és molt elàstica, ja que depèn de cada persona que té una necessitat puntual».

«Inicialment les rutes no estaven previstes per aquesta part però com que les rutes ja estaven creades el que hem fet és incorporar el transport social dins de les rutes del transport sociosanitari» va exposar el director general de l’entitat, qui va posar en valor que aquesta modificació s’ha realitzat «sense incrementar cap despesa ni incrementar cap mitjà».