Convocatòria oberta per presentar els escrits

Tots els interessats en participar amb els seus escrits al Premi de narrativa fantàstica i de terror d’Encamp tenen fins al 18 de novembre per presentar les seves obres. Poden prendre-hi part els residents a Andorra i a les comarques de la Cerdanya i l’Alt Urgell. Els treballs han de ser narracions inèdites i correctament escrites en català, entre tres i sis pàgines per una sola cara, a doble espai, amb mida 11 i tipus de lletra Times New Roman. S’admetran un màxim de tres relats per persona. Hi haurà tres categories, per a infants d’entre els 6 a 11 anys, joves de 12 a 17, i adults a partir dels 18. S’han de presentar en un sobre tancat amb el títol del treball. El lliurament de premis serà el 18 de desembre.