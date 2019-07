Stop Violències, premiada per lluitar a favor de l’avortament

L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius de Barcelona va premiar la setmana passada Stop Violències per la seva lluita a favor de l’avortament a Andorra i tota la tasca que ha realitzat el col·lectiu en els últims cinc anys. Segons va informar l’associació en un comunicat, la seva presidenta, Vanessa M. Cortés, va ser l’encarregada de recollir el guardó, juntament amb Maria Rosa Riba Poch, que va ser premiada per la seva trajectòria vital i professional, i Lluís Romero Puigdengoles, pel seu recorregut amb els joves. Tal com va considerar Stop Violències, aquest reconeixement «ha servit per recordar, dins i fora de les nostres fronteres, que l’avortament continua penalitzat a Andorra» en qualsevol supòsit.



El premi de l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius segueix la línia d’actuació de visibilització internacional de la lluita pel dret a l’avortament al país i va tenir en compte que Stop Violències ja va ser present a l’Assemblea de Verona Ciutat Transfeminista, Non una di meno, del passat mes de març i també a la segona vaga nacional feminista de la història de Suïssa el juny.



En el mateix comunicat es va afirmar que el col·lectiu seguirà «lluitant» pels drets humans de les dones al Principat i va agrair la visibilització que ofereix aquest reconeixement internacional.



L’últim acte d’Stop Violències va ser fa 15 dies a favor de totes les persones LGTBI.