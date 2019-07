Colom, a la llista d’Espanya per al Campionat del Món de la Xina

A 53 dies perquè comenci el Mundial de la Xina, el seleccionador espanyol Sergio Scariolo va anunciar una llista de 16 jugadors de la que sortiran els 12 noms de la convocatòria definitiva. En aquesta hi figuren els noms de l’andorrà Quino Colom i de l’exjugador del MoraBanc Jaime Fernández.

En aquest sentit, Colom es va mostrar il·lusionat, ja que, en cas d’anar-hi, seria el seu debut en un Mundial. «Les sensacions són molt bones. És un orgull jugar en una de les seleccions més bones com és l’espanyola, que és una de les millors del món», afirmava. La convocatòria d’enguany està marcada per nombroses renúncies importants com les de Pau Gasol, Nikola Mirotic, Serge Ibaka o Sergio Rodríguez.

Tot i això, Colom va apuntar que «que hi ha molta qualitat a l’equip i que es podran fer coses molt importants». Així mateix, el jugador blaugrana Victor Claver, que també figura a la llista, va aprofitar la seva visita al Campus Nike per assegurar que «anem amb una plantilla amb experiència i també amb gent jove. Crec que es pot fer un bon paper». No obstant això, va reconèixer que «són unes baixes importants. És evident que són uns jugadors que han estat de referència els últims anys, sobretot el Pau. Però també és cert que les finestres han servit perquè altres jugadors puguin agafar experiència». Aquest és el cas del Quino.

Sobre Colom, Claver va explicar que «fa molts anys que el Quino està destacant, des que érem júniors. Som de la mateixa generació i me n’alegro molt que sigui a la llista i tant de bo pugui estar al Mundial. Estar amb la selecció sempre és molt especial».

I és que, des que es van proclamar campions del món a Saitama 2006, la selecció espanyola ha aconseguit nou medalles en 11 tornejos: tres ors, tres plates i tres bronzes. En aquest recorregut només van absentar-se del podi en dues ocasions: les cites mundialistes del 2010 i el 2014.

Enguany estan enquadrats al grup C amb Iran, Puerto Rico i Tunísia com a rivals. En aquest context, Claver va indicar que «és un grup que tothom assumeix que és fàcil però és un Mundial i el que importa és el que ve després. Està clar que hi haurà encreuaments difícils i ens hem de centrar en això. Hem de respectar el primer grup i començar bé perquè sinó ens podem endur un ensurt». Colom va coincidir amb el punt de vista del blaugrana: «A priori sembla un grup fàcil però al final és un Mundial i els partits allà sempre són complicats».