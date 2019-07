The Blue Note obre la programació de les Nits obertes d’Ordino

Les Nits obertes tornen un any més per portar la música al carrer a Ordino. La programació s’inicia aquest vespre amb l’actuació de The Blue Note, duet format per Guillem Tudó i Teresina Serra.

El programa de les actuacions a l’aire lliure consta de quatre concerts. Tres d’ells seran a la plaça Major i un a la Cortinada. The Blue Note és un homenatge al mític segell discogràfic que va donar a conèixer els noms del jazz i del blues als anys 40. Tudó (saxofonista i vocalista) i Serra (pianista) realitzen el primer concert del cicle, avui a les 21.00 hores. El segon serà el 24 de juliol, a Cal Pal. L’ONCA Bàsic participa en l’esdeveniment, amb el Duo Divertimento, compost pel guitarrista andorrà David Font i la flautista anglesa resident Elisabeth Downs. El repertori serà dels segles XIX i XX. Aquesta actuació està inclosa a les Nits d’estiu als museus.

El mes d’agost portarà dos concerts més a la plaça Major d’Ordino. El dia 7 serà el torn de l’Old School, una banda que versiona cançons de rock de les decàdes dels 60 i 70. Per finalitzar la temporada, el 21 actuarà Amar, grup de músics i terapeutes que utilitzen el so i la música ètnica amb instruments tradicionals de l’Àsia per buscar altres estats de consciència i alimentar l’esperit.