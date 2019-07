El Govern buscarà una nova ubicació per l’heliport si no té l’aval dels veïns de Tresoles

Xavier Espot vol respondre al compromís que va agafar en campanya electoral i per això va assegurar en declaracions a aquest rotatiu que, tot i considerar que l’heliport és un projecte «necessari», no es tirarà endavant a les Tresoles si la plataforma de veïns s’hi oposa. Cal recordar, a més, que la viabilitat de la infraestructura aèria encara està pendent dels darrers estudis que l’Executiu de Martí va encarregar la legislatura passada. Amb tot, l’actual cap de Govern va deixar clar que «és una infraestructura necessària però en tot cas està condicionada a un compromís electoral que és, no només que els informes tècnics a l’entorn de les Tresoles siguin positius, sinó que a més a més hi hagi el vistiplau de la plataforma ciutadana». «Si això no és possible pel primer motiu, pel segon, o per tots dos, haurem d’orientar els nostres estudis cap a una altra ubicació», va afirmar.



Malgrat aquestes dues premisses, però, el màxim representat de l’Executiu no renuncia al projecte i insisteix en què «la infraestructura és necessària», de manera que encara que s’hagi de canviar l’ubicació, «la vista seguirà posada en construir-la».



Preguntat sobre un possible aeroport en territori andorrà, Espot va deixar clar que el projecte és molt embrionari i que és massa aviat perquè el Govern es posicioni a favor o en contra de la seva construcció. Tot i així, va reconèixer que l’estimació de cost entre 500 i 700 milions d’euros és massa elevada perquè l’Executiu el pugui assumir íntegrament, per la qual cosa va afirmar que «tot dependrà de trobar altres fronts de finaçament» en cas, sempre, que els estudis que encara queden per elaborar donin llum verda a la infraestructura.

Endavant amb el casino

Un altre dels grans projectes que Espot segueix convençut que cal tirar endavant malgrat els entrebancs que hi ha hagut fins ara és el casino. «És una infraestructura que cal portar a terme perquè comporta una diversificació de la nostra oferta turística i la possibilitat d’atreure turistes d’alt valor afegit», va considerar, tot i ser conscient que cal esperar a la resolució de la trama judicial que ara envolta el projecte.