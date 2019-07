‘Fridays for Future’ recull 45 quilos d’escombraries

El moviment jove i ecologista Fridays for Future Andorra continua la seva lluita contra el canvi climàtic i a favor d’un medi ambient més net. Per això, ahir, juntament amb l’equipament públic jove d’Andorra la Vella La Central, van netejar diverses zones considerades «conflictives» de la capital. Segons fonts del col·lectiu, en poc més de dues hores i mitja, es van recollir fins a 45 quilos d’escombraries als voltants de la Margineda, el Camí Vell i de l’escola andorrana de Santa Coloma. «El què més hem trobat han estat llaunes, gots de plàstic i moltíssimes ampolles d’alcohol buides, segurament dels botellons que es fan habitualment a la zona», van explicar des del moviment. També hi havia restes de paper i cartró.



Fridays for Future va néixer al Principat al mes de març, gràcies a un centenar d’alumnes del Lycée Comte de Foix, amb la voluntat de canviar les polítiques mediambientals del país, apostant per una nova educació i contribuint al benestar del planeta.