El Govern vol reorganitzar el transport sanitari amb els Bombers

Davant la voluntat anunciada pels Bombers de delimitar les seves competències en el transport sanitari nocturn, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va decidir organitzar un grup de treball per constituir una taula urgent que delimiti les funcions de cadascú. En aquesta trobada, que segons el ministre serà «immediata», es reuniran el SAAS, la CASS, la Creu Roja i els ministeris de Justícia i Interior –d’on depenen els Bombers–, d’Afers Socials i de Salut amb els seus respectius ministres al capdavant. «El que pretenem és abordar de forma global el transport sanitari i sociosanitari i delimitar-los», va avançar Benazet, qui també va denunciar que a vegades «hi ha un abús perquè hi ha gent que truca –a l’ambulància– com si fos un taxi». Per aquest motiu, va considerar el ministre, cal definir explícitament «qui es fa càrrec de què», especialment en durant la nit, el què genera la controvèrsia amb el cos de Bombers.



La taula també revisarà el funcionament actual del sistema i avaluarà la qualitat dels costos, així com la carta de serveis disponible. En aquest sentit, Benazet va informar que també es valorarà i avaluarà el transport sanitari en helicòpter.

Precisament, una de les últimes mesures implantades pel ministeri relacionades amb l’ús del transport en helicòpter és el Codi Infart. En paraules del ministre, el servei està funcionant «molt bé», ja que amb ell s’aconsegueix «salvar vides» gràcies a la rapidesa del trasllat, i el retorn directe per part de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona –a on van els pacients que són traslladats per aire des d’Andorra– és «molt positiu». Com a novetat, el màxim responsable de la cartera de Salut també va manifestar que fa poc s’ha posat en marxa el Codi Ictus, tot i que encara «l’estem acabant d’implementar». «Ens cal una peça informàtica perquè els neuròlegs del Sant Pau tinguin informació i vegin directament els pacients andorrans», va explicar Benazet, sense avançar més detalls al respecte.