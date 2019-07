Els hotelers no creuen que el Cirque du Soleil estigui esgotat

Tot i les amenaces reiterades per part de diferents sectors que el Cirque du Soleil a Andorra està esgotat, els hotelers del país asseguren que els seus clients estan «igual d’encantats que en la primera edició» i la venda d’entrades funciona a bon ritme. «És cert que no ens el treuen de les mans, però no notem el desgast del circ. Als nostres clients els agrada i creuen que és un espectacle de nivell», el què genera valor afegit a la seva estada al Principat, segons la presidenta d’Autèntics Hotels (AHA), Cristina Canut.



Pel que fa al nombre d’entrades venudes fins ara, Canut va valorar que «si fa o no fa» és el mateix de les edicions anteriors, és a dir, entre setmana és complicat, però els divendres i dissabtes hi ha ple absolut. De fet, sovint els hotels de les valls centrals es queden sense tiquets el mateix dia de la funció i els han de demanar a d’altres de parròquies més altes, on sempre «els en sobra alguna». «Els hotelers, en general, aconseguim col·locar el 100% dels tiquets de cap de setmana» a través de la recepció dels establiments, va informar la presidenta, tot reconeixent que si bé la venda individual és satisfactòria, els paquets que inclouen hotel i circ, no. Per a ella, «el problema rau en el fet que Andorra Turisme ens obliga a vendre el pack amb l’esmorzar inclòs, i això encareix força el preu, de manera que la gent ho descarta fàcilment».



A qui sí que li funciona la venda per pack és a Caldea. Segons dades del centre termolúdic, les adquisicions d’enguany van millor que les de l’any passat i ja han aconseguit col·locar el 83% de totes les entrades comprades a Andorra Turisme. Les mateixes fonts van informar que la majoria són del paquet combinat de Termolúdic o Inúu amb allotjament i circ.

Nou sistema, vells problemes

Després de les queixes del sector durant l’any passat sobre el mecanisme de reserva anticipada, ja que asseguraven que no els sortia rendible i que els assignaven les localitats amb mala visibilitat, el Govern va rectificar i va plantejar un nou sistema d’adquisició. Tal com va explicar la mateixa Canut a principis d’any, el nou mètode inclou «un sistema online al qual podem accedir amb uns codis específics per reservar més localitats per a un dia concret a última hora». Malgrat això, i les bones intencions de l’Administració, va lamentar que no ha estat realment una solució, ja que «com hi ha tanta demanda, si nosaltres ens quedem sense entrades i volem comprar-les a Andorra Turisme, ens adonem que ells tampoc en tenen».



De cara a la previsió d’ocupació d’aquest estiu, des d’AHA confien en el turisme d’última hora, ja que a hores d’ara, les reserves només ronden el 30%.