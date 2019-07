Dues denúncies per assalts a locals d’oci nocturn a la capital

Dos locals d’oci nocturn del centre històric d’Andorra la Vella haurien patit, en les dues darreres setmanes, assalts per part d’encaputxats que presumptament haurien fet servir una arma blanca per intimidar.

Un d’aquests casos va ocórrer, segons fonts policials, en un pub del carrer de l’Alzinaret el passat divendres a la matinada, a les 4.00 hores, quan l’establiment ja tenia les portes tancades al públic. En aquells moments l’empresari es trobava sol al seu local i presumptament dos assaltants encaputxats l’haurien agredit amb un ganivet. El mateix denunciant va donat el crit d’alerta a la policia però quan va venir la patrulla els assaltants ja no hi eren al local. Segons va informar l’ANA, els assaltants no es van emportar els diners de la caixa. De moment no hi ha cap detingut i la investigació segueix oberta. Per la seva banda, fonts de l’hospital no tenen constància d’haver atès d’urgències a cap individu ferit per apunyalament.

Respecte al segon episodi, va tenir lloc a The Harlem Bar, ubicat al Carrer de la Vall, el passat 30 de juny a les 3.50 hores de la matinada. Com en el darrer cas, s’hauria produït una agressió al propietari de l’establiment i presumptament tampoc hi hauria cap objectiu econòmic, ja que la caixa va romandre intacte.

Operació ‘BOOM’ i ‘CYBER’

D’altra banda, el cos de Policia va informar aquest cap de setmana a través d’un comunicat que el passat 9 de juliol va detenir dos germans residents al Principat en el marc de dues operacions diferents de caire tecnològic. L’un es va detenir per un delicte contra la intimitat i inviolabilitat de domicili (escoltes il·legals) i l’altre per un delicte contra la llibertat sexual (pornografia infantil). Els dos detinguts van passar a disposició judicial el dia 11 de juliol i les investigacions continuen obertes.

En el cas de l’operació Boom, la detenció es va efectuar arran de la denúncia cursada per una ciutadana. Aquesta rebia coaccions i amenaces per part d’un perfil de Facebook fals que havia obtingut fotografies íntimes de la víctima. El Grup de Delictes Tecnològics va iniciar una investigació criminal per identificar i recuperar tota evidència digital i, així, esbrinar l’autor dels fets. La investigació s’ha allargat més d’un any i ha descobert que la víctima havia patit, entre altres fets, fins a 104 accessos no autoritzats al seu perfil de Facebook.

Paral·lelament es va procedir a una segona detenció el mateix dia en el marc de l’operació Cyber. En aquest cas, el detingut presumptament tenia en possessió un arxiu de vídeo tipificat com un delicte contra la llibertat sexual segons la legislació andorrana (pornografia infantil) i n’havia efectuat la seva difusió.