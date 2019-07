Objectiu: tornar a circular

«La intenció és que la gent se’l faci seu», va posar de relleu el president de Velles Cases Andorranes, Claude Benet, tot referint-se al Dodge Fargo, el vehicle que entre els anys 40 i 60 no va parar de fer viatges amunt i avall per portar turistes francesos al Principat. Tot i que just ara acaba de començar el seu procés de restauració i encara falta més d’un any perquè recuperi la seva forma i funció originals, ja sonen diverses idees com a destinació final per al vehicle.

El procés de restauració començarà per la carrosseria i seguirà amb l’interior

«L’objectiu és exposar-lo en algun lloc emblemàtic com el Museu de l’Automòbil, però que no es quedi immòbil, sinó que pugui recórrer diversos indrets. A més, com que la idea és recuperar-ne el funcionament, estaria molt bé utilitzar-lo per a diferents esdeveniments i fer-lo circular uns pocs metres», va precisar Benet tot insistint que «encara no hi ha res definit». Si una cosa està clara, però, és que es tracta d’un objecte que servirà per explicar la història de com la gent viatjava abans. «Sense seients regulables, ni televisors, ni aire condicionat...», va enumerar el responsable de Velles Cases Andorranes.

Procés de recuperació

Precisament el passat dissabte va materialitzar-se el primer pas per a la recuperació del Dodge Fargo i va traslladar-se al taller on es duran a terme les diferents tasques de restauració. «El trasllat va anar molt bé, però va allargar-se tot el matí, un total de quatre hores, ja que calia treure’l de la nau on ha estat tot l’hivern i posar-lo en un camió per transportar-lo fins al taller, que es trobava a una distància aproximada de 400 metres», va detallar Benet, que no va oblidar-se d’agrair enormement la col·laboració de l’empresa que va encarregar-se del trasllat: Mauco.

Tal com va especificar Benet, la primera fase de restauració se centrarà en la carrosseria del vehicle i després ja es prosseguirà amb el seu interior. «S’anirà desenvolupant en funció del pressupost, però no hi haurà cap problema perquè el tenim assegurat», va indicar el president de Velles Cases Andorranes del tot optimista. De fet, va qualificar «d’èxit» haver arribat fins a aquest punt i va aplaudir «el gir de 180 graus del Ministeri de Cultura» amb l’interès que ha mostrat i la implicació que ha ofert.

«Ara hem aconseguit recaptar fins a 25.000 euros i tenim diverses donacions emparaulades, però la ministra competent ja ens ha assegurat que el Govern aportarà els diners que faltin per complementar la restauració», va exposar Benet sense descartar que vagin sorgint nous inversors ara que comença la restauració del vehicle. Tot sigui per poder tornar a veure el Dodge Fargo amb totes les seves peces originals i a ple rendiment.