Marc Casal és 14è i Parrilla, 20a a la Buff Epic Trail

La Vall de Boí va ser ahir l’escenari de la vuitena cursa del circuit internacional de curses de muntanya: la Buff Epic Trail. En representació de l’equip andorrà hi van participar Marc i Òscar Casal, Sintu Vives, Julio Rodrigues, Imma Parrilla i Anna Artal. La millor posició la va obternir el petit del Casal, que va completar els 42 quilòmetres i els 2.900 metres de desnivell positiu en 14a posició i a 12 minuts del primer classificat, que va ser Oriol Cardona amb un temps de 4.08,02 hores. Casal es va mostrar satisfet després de la cursa: «Ha estat una cursa tècnica però he pogut donar el meu màxim des de l’inici». D’altra banda, Òscar Casal va haver d’abandonar al quilòmetre 10 per molèsties físiques, Julio Rodríguez va ser 29è i Sintu Vives va acabar 55è.

Pel que fa a la categoria femenina, Imma Parrilla va assolir una 20 posició amb un temps de 5.57,49 hores. En una cursa on el nivell de les competidores era molt elevat, Parrilla va saber mantenir un bon ritme. Anna Artal va ser 28a.