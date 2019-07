Els andorrans acaben a les posicions d’honor d’Alp

La IX pujada a Alp es va disputar aquest cap de setmana. La prova era vàlida per al Campionat d’Espanya (CEM) i pel de Catalunya (CCM). De fet, els pilots que formen part del Programa de Joves pilots de l’Automòbil Club d’Andorra es van inscriure als dos campionats. Així doncs, Edgar Montellà (CM) va tancar la seva participació amb amb una 3a posició en el (CEM) i un 2n lloc en el CCM. D’altra banda, Gerard de la Casa (Turisme) signava dos segons llocs en les classificacions de tots dos campionats.

Qui no va tenir la mateixa sort va ser Raül Ferré. El pilot va tenir una jornada infausta per als seus interessos, només aconseguia acabar una de les tres pujades programades i quedava fora de totes dues classificacions. Ferré va tenir problemes en la primera de carrera. El Porsche de Salvans va quedar travessat en la carretera i Ferré va haver de fer mitja volta per tornar a iniciar el recorregut. En aquest segon intent d’iniciar la primera pujada, es va quedar just a l’inici amb un palier trencat.

En referència als pilots que només es van inscriure al certamen català (CCM), destacar el triomf absolut de l’incombustible Ramón Plaus, que va signar un temps de 3.09,609 minuts. Un crono que el va situar prop dels més ràpids del CEM, un campionat al qual ell no es va inscriure. Plaus aprofitar la segona pujada (primera del diumenge) per a rematar el resultat i va rebaixar el crono del dia anterior fins als 3.07,660.

Els seus companys en la categoria CM, Felipe Brandao, Delfín Morgado i Manel Guiral van complir amb els objectius que s’havien marcat en una prova tan exigent com la d’Alp. Guiral després de completar la seva segona prova al volant d’un CM comentava que «estic en ple període d’adaptació. Un CM és, sens dubte, un vehicle molt diferent als que havia pilotat fins ara».

Eduard Andueza (Citroën AX) va ser el vencedor entre els històrics a més de situar-se en el top10 de la classificació absoluta de Turismes.

En aquesta ocasió es va afegir a la llista de pilots andorrans Joan Vinyes que, al volant del seu històric BMW 528, va participar en les mànegues d’exhibició que van protagonitzar alguns vehicles, protagonistes en èpoques passades d’aquesta especialitat. Vinyes va explicar que «m’ho he passat molt bé. Tornar a córrer amb el BMW 528 et deixa clar el molt que han evolucionat els cotxes en els últims anys».

En aquesta edició de la prova d’Alp, la climatologia va ser protagonista i a més va tenir conseqüències directes sobres algunes de les classificacions. Amb una calor asfixiant fins al dissabte, tothom estava pendent de si es complirien les previsions de pluja per al diumenge. La pluja va aparèixer just al final de la segona pujada de carrera encara que de forma irregular. Tot es va complicar abans de l’inici de la tercera pujada i alguns pilots van decidir no disputar-la.