13 detencions per donar positiu en alcoholèmia

El cos de Policia va detenir un total de 18 persones la setmana passada, 13 de les quals per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit en el marc de la campanya d’alcoholèmia, de les quals només una és una dona i la resta són homes. A més, tan sols un dels detinguts va sobrepassar la taxa de 2 g/l.

Un dels casos més destacats va ocórrer el passat dimecres a les 14.30 hores, quan un home resident de 48 anys va donar una taxa de 1,99 g/l i positiu al control de tòxics. A més de causar un accident amb danys materials, també se l’acusa de delictes d’injúries, amenaces i resistència greu a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions.

El Cos de Policia va començar al juliol una nova campanya de controls d’alcohol i drogues per part dels conductors. La campanya inclou un seguit de controls, seguint la línia de campanyes temàtiques encaminades a la disminució de la sinistralitat a les carreteres, i amb la finalitat última de l’assoliment de l’objectiu marcat de la disminució dels accidents. Aquesta campanya respon a la responsabilitat d’ordenar controls preventius d’alcoholèmia que preveu el Codi de Circulació.

A banda d’això també es va produir una detenció per presumptes delictes contra la salut pública. El passat 9 de juliol una dona no resident de 35 anys va ser detinguda per possessió d’1 gram de cocaïna arran d’un control rutinari als ocupants d’un turisme.

Finalment, en el balanç policial de la setmana passada també cal destacar la detenció de dos germans per delictes contra la intimitat i inviolabilitat de domicili i l’altre per un delicte contra la llibertat sexual, en el marc de les operacions conegudes com a Boom i Cyber.