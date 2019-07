El PS explora aliances per les comunals amb Desperta Laurèdia

En perspectiva de les properes eleccions comunals el PS ja ha començat a explorar aliances de cara a la presentació de candidatures. Un d’aquests incipients moviments ha tingut lloc a Sant Julià de Lòria, on l’anunci de la plataforma ciutadana de Desperta Laurèdia de concórrer als propers comicis no ha passat desapercebut per als membres del PS a la parròquia.

«Són persones amb les quals ja s’ha tingut algun tipus de contacte i podria ser una possibilitat d’afegir-nos en aquesta plataforma de ciutadans de caràcter transversal», va reconèixer la presidenta del Comitè Executiu del PS, Susanna Vela, en declaracions a aquest rotatiu. Amb tot, Vela va recordar que la decisió «dependrà de cada comitè local».

Preguntat per aquesta qüestió, el portaveu del moviment, Cerni Cairat, va admetre que «s’han mantingut converses informals». «Al ser la novetat i ser un moviment ciutadà que ha tingut bona acollida al poble els partits volen saber què pensem i quins són els nostres projectes», va afegir Cairat.

De fet, amb l’objectiu de ser present a totes les parròquies el PS es planteja dos escenaris possibles per presentar candidatura: el primer és una llista de la formació socialdemòcrata on pugui haver-hi independents que s’hi afegeixin —com ja va ocórrer en els comicis del 2015 a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Encamp— i el segon és una llista «de caràcter transversal» que agrupés plataformes ciutadanes amb les quals compartissin «punts programàtics bàsics», tal com va afirmar Vela.

Tenint en compte les directrius del pacte del Govern que recomanava a DA, L’A i CC a «assolir pactes» de cara a les eleccions comunals, el marge de maniobra del PS queda força limitat a l’hora de buscar suports amb altres partits polítics. És per aquesta raó que, més enllà de les forces parlamentàries presents al Consell General, la voluntat que el PS va traslladar als seus comités parroquials és explorar «altres partits, entitats o associacions veïnals» en aquells territoris on no basti amb una candidatura socialdemòcrata.

«De moment hi ha molts llocs on hi ha bastant moviment a nivell de persones que no formen part de cap partit polític que tenen ganes de poder participar en la política comunal per tirar endavant projectes i canviar la manera de fer de DA. La gent està una mica cansada i té ganes de provar altres tipus d’alternatives», va expressar Vela.

Andorra la Vella

Segons fonts del comité parroquial d’Andorra la Vella, l’aposta per reeditar Dolors Carmona i Lídia Samarra al capdavant de la llista del PS a la capital pren força tot i que en cap cas hi ha una decisió definitiva. «Són dues persones molt vàlides amb un molt bon perfil», va comentar Vela al respecte. En relació a la victòria del PS —sota la fórmula de d’Acord— a la capital, Vela va opinar que «l’embranzida que ha pogut donar d’Acord entenem que ens ha d’ajudar i pot perjudicar a uns altres de la manera com ha acabat el pacte».

Escaldes-Engordany

Una altra de les parròquies que els socialdemòcrates es van adjudicar en les passades eleccions generals va ser a Escaldes-Engordany, on confien «buscar la manera de poder fer una candidatura ferma que pogués desbancar a DA», va sostenir Vela, qui va posar en valor la tasca realitzada en aquests últims quatre anys per la consellera de comú socialdemòcrata Cèlia Vendrell. «És molt esgotador perquè vas a remolc de la majoria i ella ha fet una molt bona feina de minoria, que no es pot dir d’oposició perquè no tenen les eines per fer-ho» va recalcar la presidenta del Comitè Executiu del PS.