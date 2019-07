L’helicòpter nocturn del SEM fa 15 vols al Pirineu al 2018

L’helicòpter nocturn del SEM va fer 15 serveis a l’Alt Pirineu i Aran en el seu primer any de funcionament, des del 15 de juliol de 2018 fins al 30 de juny de 2019. En total, va dur a terme 177 trasllats de nit a tot Catalunya, dels quals 51 van ser a la demarcació de Lleida, 34 des de Ponent. El seu ús suposa al territori lleidatà el 28,8% del total català, tenint en compte que és una zona on el temps de trasllat fins a un hospital de referència és més gran i on hi ha menys unitats de terra i, per tant, cal intentar no deixar sense cobertura mèdica el territori.

El gerent del SEM, el doctor Antoni Encinas, va posar com a exemple, el fet que al Pallars només hi ha una unitat avançada. «Si marxa a Barcelona, fem que el territori estigui sis hores sense servei», va manifestar. La majoria dels 177 pacients que van fer ús d’aquesta urgència medicalitzada han patit algun traumatisme causat majoritàriament per un accident de trànsit (28%) o un infart (24%), va informar Ràdioseu.

La posada en marxa de l’helicòpter nocturn neix amb l’objectiu de garantir l’equitat en l’accés al sistema sanitari públic de tota la població de Catalunya, reduir els temps de trasllat interhospitalari de les zones més allunyades dels centres terciaris i millorar la cobertura sanitària d’aquests punts en alliberar recursos medicalitzats terrestres.

«El servei d’helicòpter nocturn del SEM és un projecte de país molt complex que es desenvoluparà els pròxims anys amb l’objectiu que els hospitals de referència de Catalunya puguin rebre pacients de qualsevol punt del territori», va explicar Encinas. I va afegir: «És per això, afegeix, que aquest servei és especialment útil a la demarcació de Lleida».

En relació als heliports, la gerent de la Regió Sanitària de Lleida, Divina Farreny, va explicar que una de les feines els propers mesos és parlar amb els ajuntaments per veure quina disponibilitat de terrenys tenen per permetre l’aterratge d’helicòpters medicalitzats de manera puntual, com seria el cas de l’Hospital de la Cerdanya i el de Vielha.