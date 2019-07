Andorra perd el primer enfrontament contra Malta

Andorra va perdre ahir contra Malta per 2 a 1 a la Copa Davis, ja que Jesús Muro es va haver de retirar quan perdia per 4 a 1 contra Matthew Asciak perquè va patir un trencament de 10 mil·límetres a l’isquiotibial. En el segon partit de la jornada, Ricardo Rodeiro es va imposar per 2 a 6 i 3 a 6 Matthew Cassar i en dobles, Eric Cervós i Rodeiro van perdre per 6 a 4 i 6 a 3 contra Asciak i Omar Sudzuka.

En aquest sentit, Andorra es troba ara amb un problema greu, ja que Muro no arriscarà la salut, perquè no es pot moure. Avui jugarà contra Irlanda. «Anirem a donar-ho tot, encara que som conscients que són d’un altre nivell», explicava Cervós.

Així, els del Principat se situen en tercera posició a la sèrie B del grup 4, per darrere d’Irlanda i de Malta, que estan empatades a la part alta amb dues victòries, és a dir, amb dos partits guanyats i un de perdut cadascun. Per altra banda, Andorra ocupa aquesta posició amb dos partits perduts i un altre de guanyat, igual que San Marino. Demà juguen contra aquest conjunt i divendres ho faran davant Kosovo.