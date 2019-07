El costat animal de l’ésser humà

L’ésser humà, tot i que racional, no deixa de ser un animal. Samuel Salcedo ho ha volgut plasmar a través de nou cares, per mostrar de què és capaç cada persona, que ha de suposar una reflexió per a cadascú que ho visualitza. La seva obra es pot veure tant als carrers d’Escaldes-Engordany, com al centre Artalroc, en un recorregut que segueix un camí que ha de permetre mirar-se cap endins.

L’artista treballa en el concepte de les persones per amargar-se i disfressar-se, per emfatitzar com es veu a si mateix i com veu als altres. A través de diferents llenguatges, tant poètics com narratius, prova de buscar la vessant divertida. Ho fa a través dels animals perquè són molt propers a les persones, als quals se’ls atorguen «sentiments sense sentit», com indica el mateix Salcedo, que prova de trencar la distància entre l’art i aquells que no estan acostumats a viure’l i palpar-lo. L’itinerari per Escaldes arrenca al carrer Santa Anna amb tres escultures, segueix pel Centre d’Art d’Escaldes, continua pel Museu Carmen Thyssen Andorra i el Prat Gran i finalitza a l’Artalroc, on es poden veure una cinquantena d’escultures de tots els formats i tècniques emprats per l’artista. Trobar-se a l’espai públic «et permet jugar amb els volums més grans i la interacció que pugui haver amb la gent. M’agrada molt que la gent es pugui apropar a la meva obra, pugui llegir el que s’està explicant i s’hi pugui veure reflectit». La proposta de posar-les al carrer «en llocs on hi ha gent em va encantar, és el que agafa sentit a l’obra d’un artista. La meva feina és solitària al taller. Quan l’exposes, tens l’oportunitat d’ensenyar-la i dona sentit a la meva feina».

Aquesta iniciativa no només permet acostar l’art al gran públic, de tenir-lo a tocar, sinó també per acostar a tothom a diferents indrets de la parròquia i «poder donar més visibilitat a la part alta d’Escaldes. Ens agrada sempre que poguem tenir visitants i afluència per tot arreu. Sempre és més fàcil a les parts més comercials i cèntriques», com indicava la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva. Com en altres exposicions d’aquest tipus, la corporació escaldenca tractarà de fer-se al final amb alguna de les obres, com anteriorment va passar amb els ossets de goma i els caramels. És una proposta molt llaminera. «S’ha demanat, però ja ho veurem», assegura la cònsol major, Trini Marín.