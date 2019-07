Riva rep als esportistes que viatjaran al FOJE

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, va rebre ahir als esportistes que participaran en el Festival Olímpic de la Joventut Europea (FOJE) que se celebra a Bakú. Els atletes participants seran Carla Marsol i Arnau Roig, que competiran en atletisme, Anna Isal i Aleix Férriz, que ho faran en natació i Joan Prat, que ho farà en gimnàstica. Jordi Orteu serà el cap de missió i viatjaran amb ells tres tècnics.

En aquest context, Riva va explicar que «com a recepció és la primera, estic contenta que ho faci amb joves que ens representin en el marc d’aquest Festival Olímpic de la Joventut Europea». «Estic molt contenta que hi hagi tres esports que tinguin representació andorrana, els he vist molt motivats, en una franja d’edat en la qual gaudiran molt de l’experiència i els aportarà un bagatge d’experiència en la seva disciplina que podran capitalitzar quan hagin d’anar a representar el país», afegia. «És complicat repetir la medalla, però guardem un record positiu. Per què no fer-ho? Els veig molt motivats, espero que puguem repetir-ho», reiterava.