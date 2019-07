Salut dona més marge per escollir el metge referent

el Govern va decidir ampliar el termini fins a l’1 de gener del 2020 per tal que els ciutadans escullin el seu metge referent. La data final per fer aquest pas s’acabava el 17 de setembre, segons la disposició final de la Llei de modificació de la Seguretat Social, aprovada abans d’acabar la passada legislatura. D’aquesta manera, Salut dona més marge abans de començar a cobrar més els ciutadans que no facin servir aquest mecanisme, ja que en cas que no s’hi acullin les visites als facultatius i als especialistes -a excepció del cas dels ginecòlegs, oftalmòlegs i estomatòlegs- seran més cares.

Eric Jover va justificar la decisió durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres pel fet que encara hi ha molts ciutadans que no han han escollit el seu metge referent i que, per tant, el minsitre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha optat per «posposar-ho». De fet, el Govern, que també aprofitarà per incidir amb més formació als professionals, calcula que el pas l’haurien fet unes 44.000 persones de les 70.000 totals. «És una reforma que és més important que no pas urgent», va dir Jover, que va assegurar que l’Executiu prefereix que «la posada en funcionament sigui el millor possible per als ciutadans encara que això provoqui un endarreriment».

Jover també va explicar que el model de copagament sanitari que s’impulsa des de l’Executiu es diferencia en funció dels pacients que segueixen la via integrada, és a dir, que s’acullen al metge referent, i els que no ho fan.

El representant també va dir que «segurament és necessari impulsar més formacions» entre els professionals.El fet d’escollir un metge de referència també està relacionat amb l’aplicació del règim del tercer pagador a l’hora d’efectuar el pagament del servei sanitari quan es respecti aquesta via. En aquest cas, l’usuari haurà d’abonar directament el 25% de l’import de la visita en comptes de pagar-ne el 100% i esperar el retorn corresponent al 75% de la CASS. El Consell General va admetre a tràmit la projecte de modificació de la llei, que s’ha entrat per via d’urgència. Ara, els partits tenen fins el pròxim 11 de setembre al migdia per presentar esmenes.