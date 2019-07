El canvi climàtic altera la qualitat de l’aigua del Pirineu

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) encapçala un estudi, que compta amb la col·laboració de la Universitat de Girona (UdG), en el qual adverteix que l’emergència climàtica està alterant la qualitat de les aigües d’alta muntanya del Pirineu.

El treball, que també ha comptat amb el suport de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri per a la Transició Energètica, va documentar els principals sistemes fluvials afectats i que el canvi climàtic «és el motor desencadenant del fenomen», perquè s’estableix una relació entre sequeres prolongades i increment de la temperatura, segons va informar la UAB en un comunicat.

El fenomen es tradueix amb «l’augment dels processos de drenatge àcid natural», cosa que es reconeix pel color turquesa de les aigües i la formació de precipitats blanquinosos rics en alumini que cobreixen els seus llits.

Primera part

Els investigadors van assenyalar que es tracta d’un estudi preliminar i van destacar la importància de dur a terme un altre «a major escala» per acotar en detall les causes i començar així a dissenyar estratègies preventives i correctives de cara al futur més immediat, ja que com van subratllar, a través de l’aigua, metalls i metal·loides tòxics com arsènic, alumini i níquel són alliberats a través d’aquest mitjà.

L’observació, sota el títol Acidificació de les masses d’aigua d’alta muntanya i la seva relació amb el canvi climàtic, toxicitat i implicacions en la Biodiversitat, es va dur a terme en diverses zones dels parcs naturals de Posets-Maladeta (Osca), l’Alt Pirineu (Lleida) i les capçaleres dels rius Ter i Frese (Girona).