Sis persones ferides per inhalar fum en un incendi a Escaldes

Sis persones van haver de ser ateses la matinada de dimecres a dijous després d’un incendi en un pis d’Escaldes-Engordany. Totes elles van ser donades d’alta ahir al matí i de fet, les diferents famílies de l’edifici, que havien estat desallotjades, van poder tornar a casa seva, excepte els inquil·lins del pis on es van iniciar les flames. A l’immoble on va començar el foc hi vivien una dona i dues menors, que s’allotjaran a casa d’uns familiars.



La policia va descartar qualsevol indici de criminalitat en l’incendi que es va originar en el pis de la primera planta. Fonts consultades apunten que les flames s’haurien originat a causa d’un curtcircuit. Els agents van acordonar la zona i van desallotjar les persones que estaven dins de l’edifici i a l’habitatge del costat. Alguns veïns van ser despertats després que les flames s’haguessin originat passades la mitjanit. Els bombers van rebre l’avís als voltants de dos quarts d’una.



El Rafel, que viu a l’edifici, explica que quan va veure el foc no podia sortir perquè per la porta hi entrava molt fum. «Vam posar tovalloles humides a la porta», explica el Rafel, que assegura que «costarà un dia més» poder-se recuperar de l’ensurt. «Penso que no ho he paït encara», diu un dels veïns d’un edifici del costat, que prefereix preservar la seva identitat. De fet, els veïns de la zona parlaven ahir de l’incendi i explicaven que la zona va quedar desallotjada en molt poc temps. Una veïna explica que una companya va portar unes jaquetes per evitar que la gent passés fred, i que un policia que es trobava fora de servei i que viu molt a prop dels fets va anar a ajudar. Alguns veïns van poder tornar al seu habitatge cap a les tres de la matinada. A la majoria, però, els va costar tornar a adormir-se. L’edifici està assegurat i ara les diferents companyies hauran d’avaluar els danys al pis afectat. La resta, estan en bones condicions i no es van veure afectats per les flames. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar tant la policia com els bombers.

Un protocol conjunt

De fet, els dos cossos estan treballant en un protocol conjunt per a les investigacions d’aquests fets. Fonts de la policia expliquen que fins ara les inspeccions es fan per separat, tot i que la comunicació «és constant». Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar un total de set vehicles dels bombers amb 14 efectius procedents del parc de Santa Coloma i de la Massana. En un primer moment, els bombers van haver d’airejar l’edifici i un cop van reduir la presència de fum, van poder desallotjar una trentena de persones a través de les escales. Fonts consultades expliquen que la rehabilitació del pis afectat durarà uns tres mesos.